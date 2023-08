Ausbildung im Kreis Wesel Doppelt so viele freie Stellen wie Bewerber

Was er damit sagen will ist: Wer beispielsweise gerne Kfz-Mechatroniker werden möchte und bislang keine passende Lehrstelle gefunden hat, der könnte versuchen, eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker zu machen. Und wer überhaupt noch keine Vorstellungen hat, was er berufliche einmal machen will, sollte sich mit der für ihn zuständigen Berufsberaterin beziehungsweise mit seinem Berufsberater in Verbindung setzen.