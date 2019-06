Kuriose Einsatzfolge : Aus Übung der Kreispolizei wird schnell Ernstfall

In Wesel hat die Polizei nach einem Übungsszenario in Alpen einen jungen Mann festgenommen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Wesel Regelmäßig wird die Polizei zu Familienstreitigkeiten und Häuslicher Gewalt gerufen. Die emotionsgeladene Stimmung kann schnell zu einer Gefahr für Angehörige und Polizei werden.

Kuriose Einsatzfolge für die Kreispolizei Wesel am Freitag: Gegen 9 Uhr übten die Einsatzkräfte zunächst, wie ein bedrohlicher Familienstreit geschlichtet werden kann. An der Rheinberger Straße in Alpen fand das groß angelegte Übungsszenario statt. Kurze Zeit später allerdings mussten die Polizeikräfte schon wieder nach Wesel abrücken. Gegen 10 Uhr kam es in Wesel am Dom zu einem echten Bedrohungsszenario. Dort hatte ein 21-jähriger Mann aus Wesel in der elterlichen Wohnung randaliert und lautstark der Familie und der Polizei gedroht. Er wurde festgenommen. Regelmäßig wird die Polizei zu Familienstreitigkeiten und häuslicher Gewalt gerufen. Die emotionsgeladene Stimmung kann schnell zu einer Gefahr für Angehörige und Polizei werden. „Daher ist es besonders wichtig, diese Einsätze intensiv und häufig zu trainieren“, betonte Polizeiführer Wolfgang Tühl.