Neuer Schill-Kasernen-Kommandeur Aus dem Nato-Hauptquartier in Brüssel zurück nach Wesel

Wesel · Das Nato-Fernmeldebataillon 1st NSB in der Schill-Kaserne hat einen neuen Kommandeur, der zuletzt in Brüssel tätig war und nun schon zum dritten Mal in die Kreisstadt versetzt wird. Oberstleutnant Christian Arendt übernimmt auch die Mietwohnung seines Vorgängers Oberstleutnant Michael Paul, den es nach Hamburg zieht.

24.11.2023 , 16:13 Uhr

Nach zwei Jahren als Schill-Kasernen-Kommandeur zieht es Oberstleutnant Michael Paul (l.) nach Hamburg. Sein Nacholger ist Oberstleutnant Christian Arendt (r.). Glück wünscht beiden Generalmajor Frank Schlösser (Mitte). Foto: Klaus Nikolei