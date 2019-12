Sportplatz Ringstraße : Aufruf an Bauinteressenten in Dingden

Aufruf an Bauinteressenten in Dingden

Dingden Die Stadt Hamminkeln hatte im Fachausschuss einen ersten Entwurf für eine mögliche Bebauung auf dem Sportplatz Ringstraße vorgestellt. „Dieser Entwurf wird von der USD als nicht zielführend angesehen, da das Verhältnis von Mietwohnungen und Einfamilienhäusern oder Doppelhäusern verbessert werden sollte“, sagte Fraktionsvize Dieter Stiller am Dienstag.

Die USD ist gegen eine Art Kopie, sie findet zudem, dass der Entwurf auch aus „Quartiersentwicklungsgedanken überarbeitet werden soll“. Sprich: Eine Lösung nach Dingdener Art und verstärkt die Vergabe von Grundstücken an junge Familien. Dies wurde von der Stadt zuletzt am Brüner Pollmannsweg so durchgeführt.

Dafür wirbt die USD nun. Um ihrer politischen Forderung Nachdruck zu vermitteln, hält sie es für „wünschenswert, wenn insbesondere mögliche Bauwillige sich bei uns oder auch bei der Stadt melden würden“. Je klarer der Bedarf an bauwilligen Interessierten, aber auch Mietwohnungen sei, umso besser kann das Gelände baulich strukturiert werden. Stiller sagt: „Daher sollen sich Interessenten gerne melden, das ist übrigens für beide Seiten einfach und unverbindlich.“ Der Bedarf an Baugrundstücken in Dingden gilt als groß. Die USD wird Anfang 2020 zu einer Informationsveranstaltung über das geplante Baugebiet an der Ringstraße in Dingden einladen.