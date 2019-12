Hamminkeln : Neue Bäume für Mehrhoog

Hamminkeln Nun wird die Brache, die sich nach Ansicht von Fachleuten selbst wieder erholen würde, doch mit Laubbäumen aufgeforstet. Flachwurzelnde Birken wie bisher sind aber tabu.

Bürgermeister Bernd Romanski bekannte im Rat, „kurz geneigt“ gewesen zu sein, die Aufforstung in Mehrhoog auf dem gerodeten Areal zwischen dem Awo-Kindergarten an der Meisenstraße und dem Schwalbenweg nicht durchzuführen. Zu sehr sei der Eindruck verbreitet worden, dass man unter Druck von Anwohnern „einknicken“ würde. „Wir haben uns immer sachgerecht verhalten, wir geben nicht öffentlichem Druck nach“, betonte der Verwaltungschef. Hintergrund ist auch sehr rau gewordener Ton von Beschwerdeführern und Häufigkeit wie Massivität, wie sie eigene Interessen vertreten. Fakt ist: Nun wird die Brache, die sich nach Ansicht von Fachleuten selbst wieder erholen würde, doch mit Laubbäumen aufgeforstet. Flachwurzelnde Birken wie bisher sind aber tabu.

Schon vor dem Anwohnerprotest hatte sich die Stadt beim Umweltministerium informiert, dass ein Kahlschlag in Ordnung ist und eine Verpflichtung zur Aufforstung nicht besteht. Zuvor hatte man auch den Rat des Nabu Hamminkeln eingeholt, dessen Hinweis, Totholzinseln und standortgerechte Nachpflanzungen zu schaffen, die Stadt befolgt. Ohnehin beschäftigt das Thema Bäume an vielen Stellen. So hat die Stadt 60.000 Euro aus einem anderen Haushaltstopf umgeleitete, die sie braucht, um 600 dürretote Bäumen abzuholzen oder mit Pflegemaßnahmen zu retten. Gisela Brick (Grüne) bemerkte im Rat, dass die Kommunikation verbesserungswürdig sei. „Es ist richtig, Anwohner vor Fällaktionen zu informieren und nicht einfach loszulegen“, sagte sie. Bei der Rodung in Mehrhoog sei die Aufregung groß gewesen. Das Informationsmanko ist allerdings verbreitet. Straßen NRW sägt radikal an den Verkehrsachsen. „Die halten es nicht mal ansatzweise für nötig, uns als Stadt zu informieren“, sagte Romanski.