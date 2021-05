Auf Tagesordnung in Hamminkeln : Das ewige Thema Straßenbaubeiträge

Hamminkeln Jetzt legt sich die FWI ins Zeug, um im Straßenbau die Beiträge von Anliegern zu verringern. Das kommt beim Bürger gut an. Doch der Vorstoß dürfte scheitern – nicht zum ersten Mal in der Stadt Hamminkeln.

Konflikte, die ums Geld gehen, sind immer ein Knackpunkt. Zuletzt war es beim Ausbau der Sachsenstraße in Dingden so, wo insbesondere Anwohner großer Grundstücke hohe Folgekosten fürchteten und die Politik zu Hilfe riefen. Jetzt beantragt die FWI für den an diesem Mittwoch tagenden Hauptausschuss die Überarbeitung der Straßenbaubeitragssatzung.

Wo der öffentliche Nutzen von Straßenbauprojekten am größten ist, wie an Hauptverkehrsstraßen, wird ein geringerer Gebührenanteil fällig. Insgesamt schwanken die Beiträge zwischen 40 und 80 Prozent für die Anlieger. Am teuersten wird es in dieser Gebührenlogik an Anliegerstraßen. Grundsätzlich, so sagt es die umfangreiche Ausarbeitung der Verwaltung für den Ausschuss, besteht eine Beitragserhebungspflicht. Spiel- und Diskussionsraum bietet aber der Anteil, den die Stadt übernimmt – was wiederum entscheidend von der städtischen Kassenlage abhängt. Mit der Haushaltskonsolidierung war zuletzt vor rund zehn Jahren die Gebührenanhebung bei den Anliegerbeiträgen auf den heutigen Stand begründet worden. Das gilt weiter. Angesichts der Lage der Stadtfinanzen soll auf „eine Reduzierung der Anliegeranteile verzichtet werden“, sagt die Stadt deutlich.