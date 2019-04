Heimat-Serie : Wenn jedes Steinchen erzählen könnte...

Der alte Eingang (oben) wird nur noch selten benutzt. Der kleine Garten ist ein schöner Erholungsort, dort ist auch die Lichtstele (links unten). Wer einmal drin ist, sollte einen genauen Blick auf die Fenster werfen. Foto: Viktor Marinov

Ginderich Auf Entdeckungsreise in der Kirche: Unser Autor besuchte zum ersten Mal St. Mariä Himmelfahrt in Ginderich und traf dort auf viele kleine Wunder.

2500 Menschen pilgern jedes Jahr zur Wallfahrtskirche St. Mariä, nun bin auch einer von ihnen geworden. Nicht aus religiösen Gründen, sondern um diese Kirche zu verstehen, die so viele Leute anzieht wie das Dorf Einwohner hat. Diese Erkundungsreise lohnt sich – denn jeder Stein könnte dort unzählige Geschichten erzählen, wenn er nur sprechen könnte: Dass die Stele des Lichts am Eingang verkündet, wenn jemand stirbt; Wie die mechanische Orgel aus Liverpool kam; Dass die Kirchenfester, bemalt mit Panzern und brennenden Häusern, vom Krieg zeugen. Die Steine können nicht sprechen, aber es gibt einen, der all diese Geschichten kennt: Heinrich Henrichs, 82, Vorsitzender des Wallfahrtausschusses.

Als ich ankomme, ist Henrichs noch nicht da. Kein Wunder – es sind ja noch 20 Minuten bis zu unserem Treffen. Also lasse ich dich Kirche auf mich wirken. Schön und groß ist sie, mit ihrer hellen Fassade (Eifeler Sandstein, wird mir Henrichs später erklären). Ein langes Plakat ist zwischen zwei Bäumen aufgespannt, es wirbt für die Eröffnung der Wallfahrt 2019 (12. Mai, 9.30 Uhr, es kommt der Essener Bischof). Zwei Eingänge, einer am Turm und einer an der Seite, welche wird wohl heute benutzt? Auch die zwei großen Steinstelen im Hof lassen mich zunächst ratlos. Die rechte ist wie ein langes Rohr mit einem Häuschen in der Mitte – geschützt vom Glas, flackert darin eine Kerze. Auf der oberen Seite sind altgriechische Buchstaben in den Stein gemeißelt. Ich merke schnell, dass ich ohne Henrichs nicht weiterkomme in meinem Versuch, die Kirche zu verstehen. Und ich habe sie noch nicht einmal betreten.

Henrichs hat tatsächlich auf alle Fragen eine Antwort, und einige Antworten auf Fragen, die ich gar nicht gestellt hatte. Die rohrförmige Stele heißt Lichtstele, die Kerze darin wird angezündet wenn jemand aus der Gemeinde stirbt. Die griechische Schrift bedeutet „Licht und Leben“. Wer abends daran vorbeiläuft, weiß sofort, ob jemand von dieser Welt gegangen ist. „Die Leute im Dorf sind immer neugierig“, sagt Heinrichs.

Zurück zur Kirche. Wir gehen durch die Türe hinter den Stelen, es ist das Seitenportal und dennoch der Haupteingang der Kirche, erklärt mir Henrichs. Die andere Tür ist der Eingang von der alten Kirche gewesen, heute fungiert sie als zweiter Ausgang, Brandschutzverordnungen gelten auch für Gotteshäuser. 1190 wurde Ginderich zum Wallfahrtsort erklärt, kurz danach war die Erweiterung dringend nötig. „Hier stand eine halb so große Kirche und sie war zu klein, um die ganzen Pilger aufzunehmen“, sagt Henrichs. Fast fünf Jahrhunderte dauerte es, bis Prozessionen 1648 in der Grafschaft Kleve verboten wurden. „Die Wallfahrt in Ginderich kam zum Erliegen“. Erst 2005 wurde St. Mariä Himmelfahrt offiziell wieder Pilgerort – nach erheblichen Investitionen in die Kirche. Sieben Monate lang traf sich die Kirchengemeinde in der Scheune eines Bauernhofs. „Am 13. September 2005 war hier wieder der erste Gottesdienst“, erinnert sich Henrichs mit erstaunlicher Genauigkeit.

Info Eröffnung der Wallfahrtssaison Eröffnung Die Wallfahrtssaison in der St. Mariä Himmelfahrtskirche in Ginderich beginnt am Sonntag, 12. Mai, um 9.30 Uhr. Gast Zur Eröffnung kommt der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck nach Ginderich.

Was er auch ganz genau kennt, ist jedes noch so winzige Detail der vielen Fenster der Kirche. Drei Epochen entstammen sie, die ältesten wurden im späten 19. Jahrhundert angefertigt und überstanden den Krieg. Ungewöhnlich für eine Kirche sind aber die Bilder, die die Fenster über dem Hochaltar prägen. Panzer sind darauf zu sehen, brennende Häuser, fliehende Menschen. Nicht farbenfroh, sondern fast schon grau sind die Malereien, die vom zweiten Weltkrieg erzählen. Henrichs kennt diese Details auswendig und viele weitere, er muss dafür nicht auf die Fenster schauen. Wie kommt das? Wer so lange Teil der Gemeinde ist wie er, der habe hier schon unzählige Stunden gesessen, sagt der 82-Järhige, – und einige davon eben auf die Fenster gestarrt.

Es sind nicht nur die Fenster, die man hier stundenlang anschauen kann. Gerade ist Fastenzeit, über dem Altar ist ein riesiges Hungertuch aufgehängt. In mühsamer Handarbeit haben es die Frauen der Gemeinde erschaffen. Auch das Mosaik auf dem Boden hinter dem Altar beeindruckt in seiner Detailfülle. Jedes Steinchen erzählt eine Geschichte, in jeder Ecke verbirgt sich etwas Wunderbares.

Und dann natürlich auch noch das Gnadenbild, zu dem so viele Jahr für Jahr pilgern. Zwischen großen weißen Kerzen sitzt sie da, die Plastik aus dem 14. Jahrhundert, die die Gottesmutter zeigt. Sie glänzt, umhüllt von dem Licht, das aus dem bemalten Fenstern kommt. Noch schöner ist die Plastik nur bei Kerzenlicht, in solchen Momenten kommt man nicht umhin, an Wunder zu denken.

Ein Wunder der musikalischen Art gibt es in der Kirche auch. Vor drei Jahren erst ist die Orgel aus Liverpool gekommen. „Die alte Orgel pfiff aus allen Löchern, nur nicht da wo sie pfeifen sollte“, sagt Henrichs. Die neue, die sei rein mechanisch. „Von der Taste bis zur Pfeife geht alles über Kläppchen und Hebelchen und sowas.“ Der Spezialist dafür ist heute Henrichs Sohn, Tobias. Wenn etwas nicht stimme, klettere Kantor Tobias rein und repariere sie eben.