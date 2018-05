Niederrhein : Auf diesen Strecken ist Vorsicht geboten

Niederrhein Mehr als zehn Streckenabschnitte sind im Kreis Wesel als Unfallschwerpunkte ausgewiesen - die meisten in Moers. In Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck sieht die Kreispolizei aktuell keine unfallträchtigen Stellen.

18 Tote und 1865 Verletzte bei 15.940 Unfällen im Jahr 2017: Laut aktueller Verkehrsunfallstatistik der Kreispolizei Wesel ist die Zahl der Unfälle im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Und die Zahlen machen deutlich: In vielen Fällen hilft auch keine moderne Technik in den Fahrzeugen, um Unfälle zu verhindern. Denn der Zuwachs an E-Bikes und Pedelecs sorgt zusätzlich für neue Gefahren. So verunglückten im vergangenen Jahr 19 Fahrer von Elektro-Hybrid-Rädern schwer, zwei davon tödlich; 49 Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Nach wie vor gibt es im Kreis Wesel viele unfallträchtige Strecken, etwa auf der B 510 zwischen Kamp-Lintfort und Rheurdt. Im Jahr 2017 wurde dieser Abschnitt gleich doppelt im Polizei-Register vermerkt. Sowohl zur Kreuzung mit der Mittelstraße als auch zur Einmündung der Feldstraße mussten die Einsatzkräfte mehrfach ausrücken.

Der Bereich der Wittenberger Straße/Kiek in den Busch/Aaper Weg in Wesel ist ebenfalls ein Unfallschwerpunkt. Dort, in der Nähe des Evangelischen Krankenhauses, gab es wiederholt Unfälle an der Kreuzung. Diese Gefahr wurde mittlerweile durch den Bau eines Kreisverkehrs gebannt. Auf der B 70 zwischen der Brüner Landstraße und der Friedenstraße sowie auf der Kreuzung Nord- und Grünstraße sind ebenfalls viele Blechschäden in der Kreisstadt entstanden.



Bei der Auflistung der Unfallschwerpunkte steht laut Kreispolizei zunächst nicht das Verkehrsaufkommen an erster Stelle. Vielmehr werden signifikante Häufungen an Unfällen herausgestellt. In Moers gibt es kreisweit die meisten Unfallschwerpunkte. Auf sieben Streckenabschnitten besteht eine erhöhte Gefahr, unter anderem auf der Kreuzung Römerstraße/Homberger Straße (L 237), in der Einmündung Düsseldorfer Straße/Römerstraße (L 137) und auf der L 399 zwischen der Repelener Straße, der Dr.-Berns-Straße und dem Tervoorter Waldweg. Zu einem Todesfall kam es jedoch auf keiner der sieben Strecken. Laut Statistik gibt es in Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck keine Unfallschwerpunkte. Dennoch wurden dort im Jahr 2017 insgesamt sechs tödliche Unglücke gezählt. Die Unfälle auf der L 480 (Augustusring) in der Nähe der Domstadt, der alten Landstraße K 35 bei Rheinberg oder der K 22 Schulstraße/Ecke Ulrichstraße in Alpen seien Einzelfälle. In Dinslaken ist die B 8 mit dem Schwerpunkt Brinkstraße/Kurt-Schumacher-Straße/Horststraße als Gefahrenzone vermerkt. Derweil ist die Unfallhäufungsstelle an der L 1 die einzige im Kreisgebiet, an der auch ein Todesopfer zu beklagen war. Ein Autofahrer ist hier vom Tatort geflohen, wurde jedoch später gefasst.

Die Zahl der Unfallfluchten nach Personenschaden, wie es in der Polizeistatistik benannt ist, ist im gesamten Kreis Wesel im Vergleich zum Jahr 2016 von 115 auf 95 Straftaten gesunken. Ebenso verringerte sich die Zahl der verletzten Verkehrsteilnehmer von insgesamt 1953 auf 1865.

Damit nicht mehr Pedelec-Fahrer in die Statistik eingehen, bieten mehrere Polizeibehörden seit längerem spezielle kostenfreie Trainings an, damit der vornehmlichen Käufergruppe - in der Regel Senioren - die verkehrssichere Handhabung vorgeführt werden kann.

(RP)