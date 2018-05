Wesel: Auf das rechte Maß kommt es an

Wesel Seit zehn Jahren unterstützt der Verein Sozialdienst katholischer Frauen junge Eltern mit seinem kostenfreien Angebot "Wiegen und Messen" - an jedem dritten Donnerstagnachmittag auf dem Dudel.

Wenn es ums "Wiegen und Messen" geht, stehen in Wesel seit zehn Jahren nicht Boxer vor einem Kampf im Mittelpunkt, sondern Babys im Alter von bis zu zwölf Monaten. Dabei handelt es sich um ein kostenfreies Angebot des Sozialdiensts katholischer Frauen an jedem dritten Donnerstag von 14 bis 17 Uhr in der Dudelpassage.

Aber ein paar Grundregeln lassen sie schon gelten: So sind für Babys und Kleinkinder Rituale sehr wichtig, vor allem, wenn es um das Schlafen geht. "90 Prozent der Babys schlafen zu wenig", sagt Hebamme Baumgartner. Gerade in den ersten Lebensmonaten seien 16 bis 18 Stunden Schlaf normal. Aber wie und wo Kinder einschlafen, ob in den Armen von Mutter oder Vater, im Kinderwagen, im Elternbett oder im eigenen Bett sei eine individuelle Entscheidung, bei der es kein Richtig oder Falsch gibt. Das gelte im Übrigen auch bei der Frage, wie sich Eltern verhalten sollen, wenn Babys nachts schreien. "Viele Mütter vergleichen sich", sagt Nadine Richter. Denn wenn die eine Mutter erzählt, ihr Kind schlafe schon durch, macht sich die andere Mutter Gedanken, warum das bei ihrem gleichaltrigen Kind noch nicht der Fall ist. Regel 2 lautet also: Niemals vergleichen.