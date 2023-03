Minigolfclub Wesel sauer auf die Verwaltung „Stadt hat ihre Versprechen nicht gehalten“

Offiziell ist die Anlage des Minigolfsportclubs Wesel (MSC) am Auesee, die am ersten Juli-Wochenende 2022 eröffnet wurde, seit dem 1. März geöffnet. Doch wegen des nasskalten Winterwetters hat die Saison mit einigen Tagen Verspätung begonnen. Am Samstag konnten der Vereinsvorsitzende Holger Kastner und Kassierer Werner Heinrich die ersten Hobbygolfer auf der schmucken, gerade frisch gereinigten 18-Bahnen-Anlage begrüßen. Eigentlich hätten die beiden bei dem herrlichen Frühlingswetter mit der Sonne um die Wette strahlen müssen. Doch so richtig froh sind das Duo und auch die restlichen 48 Vereinsmitglieder nicht. Und das hat mehrere Gründe, wie Holger Kastner und Werner Heinrich unserer Redaktion beim Besuch auf dem Areal in der Nähe des Taucherparkplatzes deutlich gemacht haben.