Kampf gegen invasive Arten Der Weseler Auesee ist ein Refugium für den bedrohten Edelkrebs

Flusskrebse sind was Feines. In einem dicken Bärlauchsüppchen machen sie sich ebenso gut wie in allerlei Nudelgerichten. Die heutige Delikatesse für Feinschmecker war früher ein Arme-Leute-Essen. Was als Edelkrebs oder Europäischer Flusskrebs bezeichnet wird, ist mittlerweile tabu. Die einheimische Art ist stark bedroht und steht unter Schutz. Anders sieht es mit den größten Feinden aus Übersee aus. Denn invasive Arten wie der Rote Amerikanische Sumpfkrebs dezimieren den europäischen Verwandten. Die eingeschleppte Art verbreitet die Krebspest, gegen die sie selbst resistent ist. Aber es gibt Hoffnung für den Ureinwohner. Zum einen gibt es Helfer wie das Edelkrebsprojekt NRW, zum anderen Refugien wie den Weseler Auesee.