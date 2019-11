Fünf Fakten zum Auesee : Eigentlich ein Kiessee

Wesel Die Fertigstellung des Badestrandes war für 1967 vorgesehen; tatsächlich wurde erst zum 1. Juli 1970 der Badestrand provisorisch eröffnet und erwies sich von Anfang an als voller Erfolg, zog schnell auswärtige Gäste an.

Ursprung Beim Auesee handelt es sich nicht um ein natürliches Gewässer, sondern um den Überrest eines großen Auskiesungsgebiets in der Weseler Aue, das von Beginn an zugleich als Naherholungsgebiet konzipiert worden war. Die Verhandlungen zwischen der Stadt Wesel und der Firma Hülskens & Co. wegen der Kiesgewinnung in der Aue begannen im Jahre 1959.



Freizeit Die Fertigstellung des Badestrandes war für 1967 vorgesehen; tatsächlich wurde erst zum 1. Juli 1970 der Badestrand provisorisch eröffnet und erwies sich von Anfang an als voller Erfolg, zog schnell auswärtige Gäste an.



Natur Die Wasserqualität ist seit Jahren sehr gut. Ständige Kontrollen durch den Kreis Wesel bestätigen dies. Auch die Badegewässerkarte des Landes NRW bescheinigt dem See beste Wasserqualität. Der größere Teil dieses Freizeitparkes ist mittlerweile Landschaftsschutzgebiet mit einer reichen Flora und Fauna im und rund um den Auesee, der zu den saubersten Seen des Landes NRW zählt.



Größe Der Auesee hat eine Fläche von 165 Hektar und eine maximale Tiefe von 17,49 Meter.



Parken Der Zugang zum Auesee ist grundsätzlich kostenfrei. Für die Benutzung des Parkplatzes wird eine Gebühr von zehn Euro pro Fahrzeug, ab 16 Uhr eine Gebühr von fünf Euro pro Fahrzeug, erhoben.