Aueesee: Nichtschwimmerbereich wieder freigegeben

Wesel Der erhöhte Bakterienbefall scheint nur punktuell gewesen zu sein. Ab sofort darf überall im Auesee wieder geschwommen werden.

(sep) Der Nichtschwimmerbereich am Auesee ist wieder freigegeben. Dies hat die Stadtverwaltung Wesel am Montagvormittag mitgeteilt. Eine Nachprüfung der Wasserqualität am Auesee vom Freitag habe wieder die gewohnte exzellente Wasserqualität für alle Messstellen des Sees ergeben. Das Prüflabor teilte der Stadt Wesel am Montagvormittag die erfreulichen Ergebnisse mit. Zuvor war am Freitag der Nichtschwimmerbereich als Vorsichtsmaßnahme gesperrt worden, da bei den regelmäßigen Wasserqualitätskontrollen ein punktuell erhöhter Wert der Escherichia coli (Kolibakterien) im Nichtschwimmerbereich vorlag. Diese werden durch Kot von Warmblütern verursacht, Mensch oder Tier.