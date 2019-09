Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein : Notfallpraxis auch für Wesel geplant

Michael Weyer ist Vorsitzender der Kreisstelle Wesel der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Foto: Provat

Die Kassenärztliche Vereinigung räumt Probleme bei der Nummer 116 117 ein.

Perspektivisch soll auch an einem der beiden Weseler Krankenhäuser eine Notfallpraxis eingerichtet werden, die künftig auch als Portalpraxis bezeichnet wird. Das hat Michael Weyer, der Vorsitzende der Kreisstelle Wesel der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO), auf Anfrage mitgeteilt. In einer Portalpraxis wird in aller Regel am Empfangstresen entschieden, ob ein Patient von einem Arzt der KVNO im Klinikgebäude untersucht wird, oder ob er direkt von Klinikärzten behandelt werden muss. Eine solche Portalpraxis soll, wie berichtet, demnächst in einer Klinik im rechtsrheinischen Teil des Kreises Wesel eröffnet werden. Die KVNO möchte den genauen Standort derzeit noch nicht nennen.

Im Rettungsauschuss des Kreises wurde am Donnerstag Kritik an der Erreichbarkeit der Nummer 116117 laut. Die Grünen im Kreis hatten gefordert, mehrere Notfallpraxen im Kreis zu installieren, um vor allem abends und auch an den Wochenenden die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Die KVNO müsse sich darum kümmern, schließlich verfüge sie über mehrere Millionen Euro, hatte Grünen-Fraktionschef Hubert Kück erklärt. Eine Aussage, die Weyer so nicht gelten lässt: „Die KV finanziert sich aus den Beiträgen und Honoraren der niedergelassenen Ärzte. Die Kosten für eine Notdienstambulanz werden von den Kollegen getragen, die dem Notdienstbezirk angehören. Kosten in Höhe von 90.000 Euro für Personal und Räumlichkeiten müssen die Kollegen tragen, die den Dienst machen“, so Weyer.

Dass vor allem Schermbecker abends und an Wochenenden oft zu diensthabenden Ärzten nach Wesel fahren müssten, könne nicht anders organisiert werden, da es in Schermbeck derzeit nur noch sieben praktizierende Hausärzte gebe, von denen einer aufgrund einer Erkrankung derzeit nicht am Notdienst teilnehmen könne. Dass die Fahrt für Einkommensschwache ohne Auto ein Problem sei, so wie es die Grünen anprangern, gibt auch Weyer zu. „Das lässt sich nun mal nicht ändern. Aber die Versorgung nach 22 Uhr ist durch Hausbesuche gewährleistet.“ Dazu müsse allerdings jeder die Nummer 116 117 anrufen. Damit die Anrufer dort möglichst schnell mit einem Servicemitarbeiter verbunden werden können, wurden zusätzliche Stellen geschaffen. Dies, so sagt Weyer, sei dringend nötig gewesen. Denn weil viele Patienten anfangs nicht durchgekommen seien, hätten sie sich einfach sofort zur zentralen Notaufnahme des nächsten Krankenhauses begeben, was natürlich nicht gewollt sei und die Kliniken zusätzlich belaste.