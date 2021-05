Veranstaltung im Arboretum Gut Grenzenlust : Was im Park grünt und blüht

Die großzügige Parklandschaft des Gutes Grenzenlust steht ab dem 6.Juni wieder Besuchern offen. Foto: Ekkehart Malz

Hamminkeln Der Verein R(h)ein-Kultur-Welt ist wieder unterwegs und bietet Führungen durch das Arboretum Gut Grenzenlust mit anschließendem Kaffeetrinken an.

Der Verein R(h)ein-Kultur-Welt (rkw) ist wieder im kulturellen Einsatz, diesmal geht er mit Kultur ins Grüne. Er veranstaltet einen Unterwegs-Nachmittag im Arboretum Grenzenlust in Hamminkeln am Sonntag, 13. Juni, ab 14 Uhr. Die Führung durch den Park übernimmt der Verwalter der Stiftung, Philip Rother. Sie dauert bei maximal zwei Kilometern Wegstrecke 60 bis 90 Minuten, wie Ulrike Haibach-Daniel von rkw berichtet. Kräftiges Schuhwerk sei zu empfehlen. Im Anschluss wartet ein gemeinsames Kuchenessen in dem großen, neuen Café-Raum des Gutes. Die Anfahrt zum Gut Grenzenlust nahe der Issel an der Grenze von Hamminkeln und Wesel ist von den Teilnehmern selbst zu bewerkstelligen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Gut Grenzenlust wartet mit einer für die Region einzigartigen Sammlung an Bäumen, Sträuchern und Stauden, vielfach seltene Arten und wie in einem Park unterbrochen von Lichtungen auf, die sich auf Spazierwegen ergehen lassen. Das Gut Grenzenlust gab es wohl schon vor 1733. Mit seinem damaligen Herrenhaus als Kern und den später erbauten, zwischen 1986 und 1996 weitgehend restaurierten Gebäuden, steht es einschließlich seines Parks unter Denkmalschutz.

INFO Karten für den 13. Juni sind hier erhältlich Preise 16 Euro (inkl. Kaffee/Kuchen), Schüler/Studenten vier Euro Vorverkaufsstellen Voerde bei Schreibwaren Groos, Friedrichsfelder Straße 20 (Tel. 02855 81958), den Buchhandlungen Korn am Dinslakener Altmarkt (Tel. 02064 58310) und in Wesel, Brückstraße 13 (Tel. 02812 1876), bei Buch & Präsent Mila Becker in Friedrichsfeld, Bülowstraße 4 (Tel. 0281 41409) und der Buchhandlung Kammer in Hamminkeln, Diersforter Straße 4 (Tel. 02852 9651617) Arboretum Das Arboretum Grenzenlust (Bruchweg 4-6) selbst öffnet schon am Sonntag, 6. Juni, von 11 bis 18 Uhr erstmals in diesem Jahr. Beim Betreten der Parkanlage muss man sich registrieren, im Parkplatz-Bereich gilt Maskenpflicht, im Park gelten Abstandsregeln. Wie immer wird um eine Eintrittspende von drei Euro gebeten. Sie kommt dem Erhalt der Parkanlage zugute.

1820 wurde das Gut dann von der in Wesel ansässigen Familie Bettger erworben. An den letzten Eigentümer, Harald Schmitz, gelangte Grenzenlust auf bis in jene Zeit zurückreichendem, verwandtschaftlichem Wege. Heute wird es von einer Stiftung verwaltet und öffnet sich bei Veranstaltungen fürs Publikum.

Blumenwiese im Arboretum Grenzenlust Foto: Thorsten Lindekamp

Die ursprünglich barocke Parkanlage mit ihrem teils sternförmigen Wegenetz hat über die Zeiten manche Veränderungen und seit 1990 eine beträchtliche Vergrößerung erfahren. Um 1990 begann Harald Schmitz mit der Erneuerung und Umgestaltung des von der Issel und dem Mühlenbach eingerahmten, von den übrigen land- und forstwirtschaftlichen Flächen gesondert liegenden Parks (heute etwa acht Hektar groß). In wenigen Jahren entstand unter freundschaftlich-fachlicher Begleitung von Mitgliedern der Dendrologischen Gesellschaft (DDG) und der Gesellschaft Deutsches Arboretum (GDA) eine reichhaltige gestaltete Natur, die manche Raritäten bereithält.

Mit feinem Sinn für Gestaltung wurden die neuen Gehölze in kleinen Gruppen, vielfach als Solitäre, in den gelichteten Mischwald eingebracht. Unterpflanzungen und Inseln von Stauden ergänzen das harmonische Bild. Mit ihren alten und neuen Teichen, ihren weiten, den Park durchziehenden Grünflächen, zeigt sich heute eine großzügig gelockerte Anlage von hoher Ästhetik. Das ist einmalig in der Region.