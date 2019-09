Kostenpflichtiger Inhalt: Arbeiten am Markt in Wesel : Tuffstein am Dom macht Probleme

Der abgesperrte Pfeiler am Willibrordi-Dom. Die Sanierungen laufen seit rund drei Wochen. Foto: Stephan Soblik

Wesel Feuchte Stellen an der Fassade des Willibrordi-Doms am Großen Markt in Wesel: Noch einige Tage sind die Arbeiter zugange. Doch auch danach gilt der alte Weseler Grundsatz: Der Bau am Dom endet nie.