Hamminkeln : Apotheker schließt nach 25 Jahren

Ein Verlust für den Stadtkern von Hamminkeln: Thomas Wenning räumt seine Apotheke am Molkereiplatz schweren Herzens. Die Gesundheit führt er als Grund an. Foto: Markus Joosten

Hamminkeln Thomas Wenning gibt die Rathaus-Apotheke im Hamminkelner Stadtzentrum zum 30. April aus gesundheitlichen Gründen auf. Die Filiale in Brünen und die Heilpraktiker-Praxis bleiben allerdings erhalten.

Apotheken Eine Alternative gibt es im Stadtzentrum. An der Raiffeisenstraße hat die Marktapotheke ihren Sitz. Wenige Autominuten entfernt gibt es außerdem die Sonnenapotheke in Mehrhoog. In Mehr hat die Apotheke mittlerweile geschlossen.

Alle neun Angestellten, die er beschäftigt hatte, haben bereits eine neue Stelle angetreten oder werden an einem neuen Arbeitsplatz in der nächsten Zeit anfangen. Gefreut hat er sich über die Reaktion seiner Kunden, die die Schließung der alteingesessenen Apotheke bedauern, wie er erzählt. Das zeige ihm, dass seine Arbeit in den letzten 25 Jahren offensichtlich von den Hamminkelnern wertgeschätzt wurde. Nicht von der Schließung betroffen ist dagegen seine Heilpraktiker-Praxis im ersten Stock, in der Thomas Wenning auch manuelle Therapien anbietet. Hier wird er weiterhin tätig sein, wenn er wieder fit ist. Schließlich kennt er sich als Betreuer der ersten Mannschaft des Hamminkelner SV mit Knochen, Sehnen, Gelenken und Muskeln gut aus.