Schermbeck : Antrag: BfB will Unfallschwerpunktentschärfen

Schermbeck "Der Kreuzungsbereich Dorstener Straße/Marellenkämpe wird allmählich zu einem Unfallschwerpunkt", stellt der BfB-Fraktionssprecher Klaus Roth in einem Schreiben an den Schermbecker Bürgermeister fest. Er verweist auf mehrere Verkehrsunfälle. Auch Radfahrer, die aus Richtung Rüste kämen, seien oftmals davon betroffen. Sie würden zu spät von den in die Dorstener Straße abbiegenden Fahrzeugführern auf dem Radweg erkannt. Am 3. und am 7.

Mai dieses Jahres haben sich dort zwei Unfälle ereignet. "Polizei, Notarzt, Rettungswagen und Feuerwehr waren teilweise im Einsatz", heißt es in dem Brief an den Verwaltungschef. In der Presse sei davon vielfach nichts zu lesen. Die Rettungswache in Schermbeck werde oftmals direkt angerufen und nicht die Leitstelle in Wesel. Roth beantragt, den Fahrradweg rot zu markieren und das Schild "Halt! Vorfahrt!" aufzustellen.

(hes)