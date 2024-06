Angriff auf Joggerin in Schermbeck „Die Leichtigkeit ist einfach weg“

Bushaltestelle „Gahlen Post“ am Donnerstagvormittag. Das Rad der Gahlener Dorfmühle dreht sich, Wasser plätschert, am Mühlenteich in der Nähe des Friedhofs ruhen einige Enten. Unweit von hier hatte am Montagabend ein noch unbekannter Täter eine 23-jährige Joggerin in einem Waldgebiet angegriffen und mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt. Die Frau kam ins Krankenhaus und musste operiert werden. Mittlerweile ist sie außer Lebensgefahr. Polizei und Duisburger Staatsanwaltschaft richteten eine Mordkommission ein, befragten das Opfer, dessen Umfeld sowie mögliche Zeugen. Doch bis Freitag gab es keine Beschreibung des Täters. Der Angreifer ist weiterhin flüchtig.