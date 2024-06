Messerangriff auf Joggerin in Schermbeck Opfer aus dem Krankenhaus entlassen, bisher kein Hinweis auf den Täter

Die 23-jährige Schermbeckerin konnte mittlerweile das Krankenhaus verlassen. Sie war am Montagabend, 10. Juni, beim Joggen in einem Waldgebiet in Schermbeck-Gahlen von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Das Opfer konnte nach der Tat noch selbstständig den Notruf wählen und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Bereits am vergangenen Mittwoch teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass sich die Angegriffene nicht mehr in Lebensgefahr befinde. Eine Befragung der Angegriffenen hatte zu dem Zeitpunkt keine Hinweise auf den Täter ergeben. Derweil hatte die Polizei mit Spürhunden den Wald abgesucht.