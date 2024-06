Joggerin in Schermbeck niedergestochen Zeugin berichtet von „Auffälligkeiten“ in den Tagen vor der Tat

Nach einem Angriff mit einer Stichwaffe auf eine 23-jährige Joggerin am Montagabend in einem Waldgebiet in Schermbeck soll sich mittlerweile eine Zeugin bei den Ermittlern gemeldet haben. Laut der Staatsanwaltschaft Duisburg soll die Zeugin ausgesagt haben, sie habe in den Tagen vor dem Angriff „Auffälligkeiten im Waldgebiet festgestellt“. Nähere Angaben zu der Befragung konnte die Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag nicht machen.