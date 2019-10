Eröffnung „Angelpark Schermbeck“ : Eine kleine Auszeit zwischen Fischen

Schermbeck Am 3. Oktober wird der „Angelpark Schermbeck“ eröffnet, nicht mehr nur für Angler – dann ist jeder willkommen. Neben den Fischteichen bietet der Angelpark dann auch ein gastronomisches Angebot. Für Wanderer, Radfahrer und alle, die Erholung suchen.

Wer an diesem Tag gerne Angeln möchte, kann das bereits ab 8 Uhr tun. Für Angler bieten Darius Melcher und Kai Krüger am 3. Oktober einen Sonderfischbesatz an. Gastangler können einen Tagesschein erwerben. Sie müssen sich allerdings mit einem Anglerschein ausweisen. Etwa 4000 Quadratmeter umfassen die Teiche insgesamt, unter der Wasseroberfläche tummeln sich Karpfen und Störe neben Aalen, Forellen und Welsen. Doch auch für die Besucher, die sich nicht für Fische in Teichen interessieren, wird ein Ausflug in das Grün des Angelparks zur Auszeit vom Alltag.