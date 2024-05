Nach verbalen Angriffen auf Stadtmitarbeiter Auch in Hamminkeln wird der Ton sehr rau

Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) wurde in der Stadtteilbibliothek in Alt-Rudow attackiert. „Dass ich dort einmal angegriffen werden würde, hätte ich nicht für möglich gehalten", äußerte sie nach Medienberichten. Der grüne Bürgermeister von Essen wurde nach einer Parteiveranstaltung in einen Hinterhalt gelockt und von einer Gruppe attackiert.