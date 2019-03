Zur ,Earth Hour’: An Zitadelle in Wesel wird das Licht abgestellt

Wesel An prominenten Gebäuden wird zur Earth Hour die Beleuchtung verschwinden. Auch Wesel macht mit. Firmen können sich noch melden.

Die Stadt Wesel macht wieder bei der Earth Hour am 30. März mit. Dabei geht es um die weltweit größte Klimaschutzaktion des World Wide Fund For Nature (WWF). Um 20.30 Uhr geht in tausenden von Städten, so auch in Wesel, rund um den Globus für eine Stunde das Licht aus. Auch die Weseler Zitadelle wird für eine Stunde in Dunkelheit gehüllt. Ingrid von Eerde, Klimaschutzmanagerin der Stadt Wesel, betont: „Jeder kann bei dieser Aktion mitmachen. Auch Privatpersonen und Unternehmen können so ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.“ Unternehmen und Institutionen, die sich beteiligen möchten, können sich telefonisch bei der Stadt Wesel melden (Telefonnummer 0281 2032724). So können sie auf der Webseite der Earth Hour als Teilnehmer aufgeführt werden. Ideen und Anregungen für die eigene Earth Hour finden Interessierte unter www.wwf.de/earthhour ebenso wie Tipps für Klimaschutz im Alltag.