RP-Thema Geschichten Zum Jahreswechsel – Rund Um Die Magische Zahl 13 : An einem Freitag, dem 13. geboren – bei Vollmond

Elisabeth (14) ist ein fröhliches Mädchen. Wer sie erlebt, kommt niemals auf den Gedanken, dass sie an einem Freitag, dem 13., geboren wurde – dazu schien der Vollmond. Dieses denkwürdige Datum hat ihr Leben bis zum heutigen Tage nicht nachhaltig beeinflusst. "So ein Geburtstag ist cool", sagt die Schülerin am Konrad-Duden-Gymnasium, "weil sich ihn jeder gut merken kann. Viele fürchten sich vor der 13." Sie nicht. "Ich bin nicht abergläubisch", sagt sie. Als Artistin im KDG-Zirkus Butterfly hat sie's in ihrer Hula-Hoop-Nummer locker mal mit 13 Ringen aufgenommen, die gleichzeitig um ihren Körper wirbelten. "Und keiner ist zu Boden gefallen." Bei ihrem zweiten großen Hobby, dem Reiten, ist ihr die 13 noch nicht begegnet. Auch wenn ihr Pferd "Morgaine le Fay" die Startnummer 13 tragen würde, wär's Friederike egal. Sie würde sicher im Sattel sitzen. Da ist sie sich ganz sicher. In der Schule hat sie mal an einem 13., daran erinnert sie sich noch, eine Französisch-Klausur geschrieben. Es ist eine Eins geworden. Die 13 ist die Glückzahl des Mädchens, das im neuen Jahr 15 Jahre alt wird.