Geld von Kitas in Wesel ergaunert Falsche Pfarrerin in Wesel wegen Betrugs verurteilt

Die Erzieherinnen in den evangelischen Kindergärten an der Gnadenkirche (Wesel-Fusternberg) und am Kastanienweg (Wesel-Obrighoven) erhielten Anfang Mai 2023 jeweils einen seltsamen Anruf. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine „Pfarrerin Hartmann“ mit der Bitte, einer hilfsbedürftigen Frau, die gleich vorbeikommen werde, 80 beziehungsweise 100 Euro auszuhändigen. Weil aber niemand wirklich Verdacht schöpfte, wurde einer kleinen, dunkelhaarigen Frau in beiden Fällen das Geld ausgehändigt.