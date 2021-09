Nach Überholmanöver in Wesel : Raser kommen um Haftstrafe herum

Nach Überholmanöver in Wesel

Wesel Am Dienstag mussten sich zwei junge Männer vor dem Amtsgericht Wesel verantworten. Die Anklage: Teilnahme an einem illegalen Autorennen. Die Vorwürfe der Richterin waren hart, die Strafe dafür umso milder. Woran das lag.

Sie sind erst 20 Jahre alt, haben ihren Führerschein noch nicht lange in der Tasche. Wirklich bewiesen, dass sie ihre Fahrerlaubnis verdient haben, haben die zwei Angeklagten, die sich am Dienstagmorgen vor dem Weseler Amtsgericht verantworten mussten, nicht. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen vorgeworfen, ein illegales Autorennen veranstaltet zu haben. Mitten durch Wesel.

Es ist Samstag, der 3. April, als die beiden Männer laut Anklage mit ihren Autos auf eine Kreuzung an der Weseler Straße zufuhren. Vor der roten Ampel warteten andere Wagen, aber die Angeklagten zogen über die Linksabbiegespur an ihnen vorbei. Ein Zeuge erzählte, wie sie sich dort eingeordnet hätten. Als die Ampel umsprung, sollen sie zügig losgefahren sein und in die rechte Spur gewechselt haben, die weiter geradeaus führte. Der vordere Fahrer war mit einem BMW unterwegs, der andere mit einem Ford.