Prozessauftakt vor dem Weseler Amtsgericht An Neujahr 2022 Jugendlichem mit Hammer Zähne ausgeschlagen

Die Nacht vom 31. Dezember 2021 auf den 1. Janaur 2022 wird ein junger Weseler gewiss sein Lebtag nicht mehr vergessen. Denn an jenem Neujahrsmorgen verlor er bei einer Massenschlägerei in der Weseler Fußgängerzone drei Zähne und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.