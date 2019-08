CDU besucht Ferienlager : Ameland: Dank an alle Ehrenamtler

Ameland: Dank an alle Ehrenamtler

Kreis Wesel Charlotte Quik und Ingo Brohl von der Kreis-CDU waren zu Besuch im Ferienlager.

In jedem Jahr verbringen mehrere hundert Kinder aus dem Kreis Wesel in Ferienlagern auf der Insel Ameland ihren Urlaub. Häufig werden diese von Kirchengemeinden organisiert, immer sind es ehrenamtliche Lagerleiter, Betreuer und Kochleute, die ihre eigene Freizeit und zum Teil ihre eigenen Urlaubstage einsetzen, um Kindern mit ganz unterschiedlichen Hintergründen unvergessliche Tage zu gestalten. In diesem Jahr würdigt der CDU-Kreisverband Wesel im Rahmen seiner Kampagne „Unsere Heimat. Unsere Werte.“ dieses Engagement.