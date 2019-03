Nächtliche Straftat: Tresor aus Weseler Firma gestohlen

Polizeieinsatz an der Straße am Schornacker (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Wesel Hinweise auf Einbrecher gesucht. An der Straße Am Schornacker haben Kriminelle zugeschlagen. Wer hat etwas gesehen?

Einen Tresor haben Einbrecher entwendet, die in der Nacht zum Donnerstag bei einer Firma in Wesel zugeschlagen haben. Der Vorfall geschah im Gewerbegebiet Am Schornacker in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 5.55 Uhr. Die Täter erbeuteten unter anderem den besagten Tresor, in dem sich Geld befand. Um Hinweise bittet die Polizei in Wesel unter der Telefonnummer 0281 1070.