Schermbeck : Respekt im Umgang mit totem Tier

Auf dem Grundstück (A) am Hufenkampweg nahe der Auffahrt des Kapellenweges zur Bundesstraße 58 plant die Weseler Cremare GmbH die Errichtung eines Tierkrematoriums. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Am Schermbecker Hufenkampweg soll ein Krematorium für Tiere entstehen.

Über ein Krematorium für Heimtiere und Pferde am Hufenkampweg berät der Planungs- und Umweltausschuss in seiner nächsten Sitzung am 4. Juli. Gibt er grünes Licht, dann wird der Plan in einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im Rathaus der Gemeinde Schermbeck ausgelegt.

Die Cremare GmbH, die mit ihrem Hauptstandort in Wesel ansässig ist, möchte auf dem Eckgrundstück Kapellenweg/Hufenkampweg ein Tierkrematorium errichten. Die geplante Anlage soll der Kremierung und Bestattung von Heimtieren dienen und Tieren, die zwar als Nutztiere bezeichnet werden, zu denen aber die Halter ebenfalls häufiger eine enge persönliche Verbindung haben und die für die Kremierung in der Anlage ausdrücklich zugelassen sind. Dazu gehören Pferde, Ponys und Esel. Zur Anlage sollen zwei Kremationsöfen für Sammel- und Einzelkremierungen, ein Kühlraum, Verwaltungs- und Kundenbereiche, Parkplätze und Außenanlagen gehören.

„Der Betrieb des Tierkrematoriums dient ausschließlich der Bestattung und stellt den pietätvollen Umgang mit den verstorbenen Tieren in den Vordergrund“, teilt Cremare ihrem Antrag mit. Die organische Substanz der Tierkörper wird in Festbettöfen mit Gasfeuerung mit einer Mindesttemperatur von 850 Grad Celsius mineralisiert. Die verbleibende Asche wird, sofern gewünscht, den Tierbesitzern in einer Urne zurückgegeben.

Die Anlage soll über zwei Flachbettöfen verfügen, über einen Ofen für Sammelkremierungen von kleineren Heimtieren und Einzelkremierungen von Pferden und über einen Ofen für Sammelkremierungen und Einzelkremierung von kleineren Heimtieren. Der zweite Ofen ist zunächst nur als Erweiterungsoption in die Planung einbezogen worden. Die Öfen bestehen jeweils aus einer Hauptbrennkammer, einer Nachbrennkammer zur Abgasverbrennung sowie einer gemeinsamen Filteranlage mit Saugzuggebläse.