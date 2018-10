Am Samstag brannte es im "Weseler Treff"

Wesel Ein Schaden von mindestens 50.000 Euro ist am Samstag bei einem Brand in der Gaststätte Weseler Treff entstanden. Die Ursache ist unklar, verletzt wurde niemand.

Am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr stellte in Wesel auf der Dinslakener Landstraße Nr. 9 die Besatzung eines Funkstreifenwagens eine verdächtige Rauchentwicklung aus dem Bereich der Gaststätte „Weseler Treff“ fest. Zeitgleich gingen auch schon die ersten Notrufe bei der Polizeileitstelle und der Rettungsleitstelle ein. Es wurde festgestellt, dass aus bisher unbekannter Ursache im Erdgeschoss des mehrgeschossigen Gebäudes in der dortigen Gaststätte ein Feuer ausgebrochen war. Die eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Menschenleben waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, so die Polizei. Das in der Gaststätte befindliche Inventar wurde durch den Brand allerdings beschädigt.