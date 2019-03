Am Großen Markt: Volksbank zeigt Weseler Historie

Wesel Die Volksbank hat drei Originalteile der historischen Rathausfassade, die nach dem Krieg unter Schutt von Weselern gefunden, gesichert und später an die Stadt zurückgegeben wurden, in der ersten Etage ausgestellt.

Im Zweiten Weltkrieg wurde Wesel als wichtiger Standort zur Rheinüberquerung in weiten Teilen zerstört. Dabei wurden auch das alte Rathaus (erbaut 1455) auf dem Großen Markt, sowie die ganze Innenstadt in Schutt und Asche gebombt. Die Volksbank am Großen Markt hat nun drei Originalteile der historischen Rathausfassade, die nach dem Krieg unter Schutt von Weselern gefunden, gesichert und später an die Stadt zurückgegeben wurden, in der ersten Etage ausgestellt. Da die Teile alle brüchig sind, konnten sie bei der Rekonstruktion der Fassade (2006 bis 2011) nicht wiederverwendet werden.