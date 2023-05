Am Montag ab 20.15 Uhr bei Vox Weseler Unternehmer sucht in der „Höhle der Löwen“ nach Investoren

Wohl selten zuvor werden mehr Menschen in Wesel und Umgebung den Sender Vox eingeschaltet haben, als am Montag, 8. Mai. Denn nämlich ist ab 20.15 Uhr in der mehrfach ausgezeichneten Gründer-Show „Die Höhle der Löwen" der Weseler Unternehmer Olaf Zimmer zu sehen. Der 42-Jährige wird sich und seine Geschäftsidee vorstellen. Und zwar in der Hoffnung, dass er einen oder auch mehrere Investoren überzeugen kann, ihm 250.000 Euro zu geben. Dafür bietet er 20 Prozent seiner Firmenanteile an.