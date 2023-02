Weseler Karneval 2023 Bislicher Frauen feiern ausgelassen im Saal Pooth

Das begann schon mit Urgestein Ilse Kühnen. Sie weiß seit Jahrzehnten mit ihren Vorträgen zu gefallen. Diesmal erzählte sie mit französischem Akzent die Schöpfungsgeschichte einmal ganz anders. Von Monsieur (H)errgott, der zunächst Monsieur Adam schuf und dann aus einem Kotelett Madame Eva formte. Margret Schweers (Waltraud) versuchte anschließend ihrer Freundin Ursula Bruns (Mariechen) die technischen Fortschritte der modernen Welt näherzubringen. Doch die hatte weder etwas von Laptop oder Flatrate noch von Facebook oder Twitter jemals gehört. Und das iPhone ordnete sie in die Osterzeit ein. Weitere Sketche fanden in der Eisdiele oder bei der Zollkontrolle statt. Außerdem fiel die vorsichtige Oma (Katrin van de Velden) nicht auf den Enkeltrick herein. Dumm nur, dass die wirkliche Enkelin (Andrea Amerkamp) tatsächlich vor der Türe stand, aber partout nicht hereingelassen wurde. Das Duo glänzte noch ein zweites Mal auf der Bühne, als es sich zum Kaffeeklatsch traf und hinsichtlich der eigenen Familie gegenseitig auf den neuesten Stand brachte. „Mein Mann und ich sind glücklich verheiratet“, sagt da Andrea Amerkamp beispielsweise, „er ist glücklich und ich bin verheiratet.“ Jede Pointe endete damit, dass ein passender Schlager hierzu ausgesucht wurde, in den das gesamte Publikum dann miteinstimmte.