Frauenkarneval in Schermbeck : Angriff auf die Lachmuskeln

Schermbeck Zehn Jahre nach ihrer Premiere mit der „MS Frauensache“ zog die Theatergruppe „Frauensache“ am Donnerstag im Saal der Gaststätte Ramirez in Schermbeck wieder alle närrischen Register. „Wir sind Heimat“ hieß das Motto.

An dieser Bude wurde auch der Film „Heimat ist für mich ...“gezeigt, in dem die zehn Aktiven der „Frauensache“ die Definitionen von Heimat in Szene setzten. Das reichte vom Glockenspiel an der Volksbank über den Sonntagsbraten von Wild in den heimischen Wäldern bis hin zu Bordsteinschwalben mit ihrer ortsnahen Beschäftigung.