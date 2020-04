Störche in Wesel : Überraschungsbesuch am Alten Wasserwerk

Störche am Alten Wasserwerk in Wesel-Fusternberg.

Wesel Der Weseler Fotograf Ralf Bleckmann beobachtet mit Freude zwei Störche, die seit Tagen balzen. Von seinem Garten aus hat er einen besonderen Blick auf, die Tiere.

(sep) Ein besonderes Motiv hat der Weseler Naturfotograf Ralf Bleckmann vor wenigen Tagen festgehalten. Zwei Störche balzen seit Tagen im Bereich des Alten Wasserwerks an der Lippe und sitzen auf dem hohen Kamin. Bleckmann wohnt am Koppelweg, hat von seinem Haus aus das Wasserwerk im Blick und staunt über das Treiben der Störche. „Als ich sie das erste Mal sah, habe ich meinen Augen nicht getraut.“ Zwischenzeitlich seien sogar weitere Vögel dort umhergeflogen und hätten den Standort ins Auge gefasst, berichtet Bleckmann. Das Storchenpaar scheint sich aber besonders in das Plätzchen verguckt zu haben. Bleckmann hofft nun, dass die Störche bleiben und er freut sich: „In diesen Corona-Tagen ist es ein besonderes Geschenk, die Natur so beobachten zu dürfen.“