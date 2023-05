Bau an der Diersfordter Straße HVV will alte Schule als Heimathaus nutzen

Um den Beschluss, das Schulzentrum an der Diersfordter Straße zu komplettieren und hier eine topmoderne Grundschule anzusiedeln, gab es heftige politische Auseinandersetzungen. Am Ende wurde der Neubau beschlossen. Nun macht der Hamminkelner Verkehrsverein (HVV) einen neuen Vorstoß, der auf den alten Schulstandort und die künftige Nutzung dort zielt. Er beantragt, die alte Grundschule an der Mehrhooger Straße mit ihrer für Hamminkeln prägenden Architektur unter Denkmalschutz zu stellen, um sie anschließend als Heimatmuseum und Begegnungsstätte zu nutzen. Zumindest könne man sich das und mehr als gut vorstellen, sagt HVV-Vorsitzender Stefan Tidden. Dabei geht es um besagtes Schulgebäude, das Lehrerhaus an der Mehrhooger Straße mit den heutigen Hausnummern 8 und 10 sowie die Turnhalle.