Konzert in Wesel : Alte Musik von jungen Typen

Konzert in Wesel

Wesel „4 Times Baroque“ spielen Musikstücke, die Jahrhunderte alt sind. Und das so gut, dass sie mit dem Opus Klassik ausgezeichnet wurden, der wichtigsten Ehrung in der klassischen Musik. Jetzt kommt das Ensemble nach Wesel.

Eine Band mit Blockflöte, Cembalo oder Violine – schwer vorstellbar? Die Jungs von „4 Times Baroque“ haben es 2013 gewagt und touren mittlerweile sehr erfolgreich durch Deutschland und Europa. 4 Times Baroque, das sind die vier Musiker Jan Nigges (Blockflöte), Jonas Zschenderlein (Violine), Karl Simko (Violoncello) und Alexander von Heißen (Cembalo). Ursprünglich kommen sie aus Frankfurt am Main und zählen zu den derzeit relevantesten Instrumentalensembles für Barockmusik weltweit. Jetzt kommen sie nach Wesel.

Sie sind Teil einer neuen, jungen Generation Musiker, die „alte Musik“ neu interpretieren und sie haben bereits auf bedeutenden Musikfestivals in Deutschland und Europa gespielt.

Auftritt Am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr im Bühnenhaus Wesel. Der Eintritt kostet zwischen 18 und 12 Euro. Karten im Vorverkauf (0281/2032344) oder an der Abendkasse.

Ihre Liebe zur Barockmusik entdeckten sie früh. In Jugendjahren lernten sie sich kennen und freundeten sich schließlich an. Dass die vier sich privat gut verstehen, spiegelt sich auch in ihrer Bühnenperformance wider.