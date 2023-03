Neueröffnung in Marienthal Neuer Laden hat in der Alten Molkerei eröffnet

„Ich liebe gute Sachen und mag gutes Design. Ich habe die Alte Molkerei in Marienthal besucht und war gleich Feuer und Flamme von diesem Ort.“ Das erzählt Sybille Schickert und weist auf den schönen kleinen Laden in der dörflichen Passage mit ihrem besonderen Flair hin. Hier, wo sich gut von Geschäft zu Geschäft flanieren lässt, fühlt sie sich wohl, und das merkt man auch an dem liebevoll eingerichteten Ladenlokal. Hier bietet Sybille Schickert italienische Feinkost und viele gute Sachen von deutschen Manufakturen an. „Ich achte auf hochwertige Produkte“, sagt sie. In der sehr schönen, überschaubaren Passage mit interessanten Läden an der Pastor-Winkelmann-Straße 3 mitten im touristischen Einkaufs- und Kulturort Marienthal fühlt sie sich angekommen. Der Laden ist frisch renoviert und lädt zum Stöbern ein. Hinter der Ladentheke wirkt eine selbst umgesetzte Wandcollage mit kulinarischen Motiven, das ist einladend. Überhaupt ist das Ambiente sehr angenehm. „Mein kleiner Traum vom eigenen Laden ist wahrgeworden“, sagt die gelernte Grafikdesignerin. Sie ist Frau vom Fach, hat zehn Jahre in einem Großhandel für italienische Produkte gearbeitet. Die Passage und das Dorf insgesamt sind ihr schnell ans Herzen gewachsen. „Dementsprechend habe ich viel Herzblut in mein Projekt gesteckt“, erzählt sie. Im Vorfeld hat sie sich einige Möglichkeiten an verschiedenen Orten angeschaut. „Überall in der Gegend. Die Alte Molkerei hat mir als Standort am besten gefallen“, sagt sie. Vorher war ein Künstler in „ihrem“ Ladenlokal angesiedelt.