Wesel Wie schon Knirpse zu Forschern werden

Ist die Beschäftigung mit Naturwissenschaften nur was für Große? Ganz im Gegenteil! Gerade die Jüngsten sind ganz wild darauf, die Welt um sich herum zu entdecken und zu verstehen. Bewiesen haben das rund 170 Mädchen und Jungen aus der Konrad-Duden-Grundschule am Nußbaumweg in Obrighoven und dem DRK-Kindergarten Abenteuerland an der Julius-Leber-Straße in Lackhausen. Im Konferenzzentrum der Altana AG haben sie jetzt ihre Ergebnisse vorgestellt.