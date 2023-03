Altana-Bilanz 2022 Warum Byk am Standort Wesel Millionen investiert

Baukräne werden sich in diesem Jahr auf dem Areal der Byk-Chemie an der Abelstraße in Wesel nicht drehen. Was allerdings nicht heißt, dass dort nicht kräftig investiert wird. Wie Martin Babilas, Vorstandsvorsitzender der ebenfalls an der Abelstraße beheimateten Altana AG, am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, werde die größte Konzerntochter rund sechs Millionen Euro in umfangreiche Modernisiereungsmaßnahmen stecken. Ziel soll sein, dass Zwischenprodukte effizienter gelagert werden können. Byk ist bekannt als Spezialist für die Produktion von Lackadditiven. Additive sorgen dafür, dass sich Farben und Lacke besser verarbeiten lassen und sich beispielsweise keine Bläschen bilden. Außerdem kündigte Babilas an, dass man den Standort künftig weiter ausbauen werde. „Irgendwann wird es hier auch wieder Baukräne geben. Wesel ist nicht nur Heimat, Kernstandort und das Herz von Byk, sondern auch ein Investitionsschwerpunkt.“ In der Kreisstadt sind aktuell 1150 Frauen und Männer in der Produktion und Forschung sowie in der Verwaltung von Byk beziehungsweise Altana beschäftigt – gut 50 mehr als Ende 2021.