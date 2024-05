Auf einer Baustelle in Alpen Zwei Verletzte nach Unfall mit Mobilkran

Beim Umkippen eines Mobilkrans sind in Alpen am Niederrhein zwei Menschen verletzt worden. Einer der beiden Verletzten ist von Einsatzkräften per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Mobilkran war den Angaben der Feuerwehr zufolge am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten umgekippt. Dabei blieb der Kranarm auf einer Halle liegen, während das Fahrzeug größtenteils in der Luft hing, wie auf einem Foto der Feuerwehr zu sehen war.