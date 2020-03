Was man jetzt wissen muss : Alle Fragen und Antworten zu den Corona-Regeln in Wesel

Wesel Kann ich nach 15 Uhr noch ins Café, wo bekomme ich Hundefutter und wann haben die Läden geöffnet. Die Stadtverwaltung von Wesel hat alle wichtigen Fragen und Antworten zusammengetragen.

Kneipen, Cafés und Bars sind geschlossen. Restaurants, Gaststätten und Hotels sind in ihrem Betrieb an strenge Auflagen gebunden. Hotels dürfen nur ihre Übernachtungsgäste bewirten, wobei Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken verboten sind. Gaststätten dürfen ausschließlich von 6 bis 15 Uhr und nur dann bewirten, wenn die Tische einen Abstand von mindestens 2 Metern zueinander haben, Hygienehinweise des Robert-Koch-Instituts berücksichtigt und die Kontaktdaten der Gäste aufgenommen werden. Private Familienfeiern oder öffentliche Events in gastronomischen Betrieben sind nicht erlaubt. Abhol- und Lieferdienste sind ausdrücklich erlaubt und nicht von der Einschränkung der Öffnungszeiten betroffen.

Das Rathaus ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Ausnahme: Sie haben einen Termin. Anliegen sollten möglichst per E-Mail, buergerservice@wesel.de, oder telefonisch, 0281/203-2700, geklärt werden. Zum persönlichen Gespräch kann mit den jeweiligen Mitarbeitern ein Termin vereinbart werden. Terminvereinbarungen sind weiterhin wie gewohnt per Mail oder telefonisch möglich. Zudem können zahlreiche Leistungen auf der städtischen Internetseite, www.wesel.de/rathaus-online/online-service, online beantragt werden. Dadurch ist der Gang ins Rathaus vielen Fällen nicht mehr notwendig.

In Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege sind Notgruppen eingerichtet. In Notgruppen aufgenommen werden Kinder, deren Eltern beide Personal „kritischer Infrastrukturen“ sind oder Alleinerziehende, die in einer solchen Berufsgruppe tätig sind. Die Berufe hat das Land NRW festgelegt: https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/neue-leitlinie-bestimmt-personal-kritischer-infrastrukturen. Die Kinder werden in den Einrichtungen betreut, wo der jeweilige Betreuungsvertrag besteht.