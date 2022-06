Aktuelle Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 : Volksbank Schermbeck erzielt Rekorde trotz Krise

Schermbeck Das Geldinstitut hat trotz der aktuell schwierigen Lage in der Weltwirtschaft solide gearbeitet. Das beweisen all die Zahlen, die es bei der Vertreterversammlung präsentierte. Eine vierprozentige Dividende belohnt die Bank-Mitglieder.

Diese Zahlen konnten sich sehen lassen. „Im Gesamtergebnis verzeichnen wir für das Geschäftsjahr 2021 ein Wachstum im Kundengeschäft von 11,3 Prozent und betreuen in Summe 1,332 Milliarden Euro für unsere Kunden. Tolle Wachstumszahlen spiegeln das Vertrauen unserer über 17.000 Kunden und über 11.000 Mitglieder.“ So stellte das Volksbank-Vorstandsmitglied Norbert Scholtholt im Rahmen seiner Analyse der Entwicklung der Volksbank Schermbeck während der Vertreterversammlung im Saal der Gaststätte Ramirez die Leistungsfähigkeit der Volksbank fest.

Auftritt Nach dem offiziellen Teil der Vertreterversammlung sorgte Johannes Schröder für viel Gelächter im Saal. Der ehemalige Gymnasiallehrer, Comedian und Kabarettist berichtete in seinem Programm humoristisch aus der Sicht eines Lehrers über den Alltag an einer Schule.

Erinnerungen in Marienthal : Auf den Spuren der Fab Four

Auf der Eingabenseite sieht es ähnlich gut aus. Das Gesamtanlagevolumen, also die Summe aller von der Volksbank betreuten Vermögenswerte, stieg um acht Prozent auf 624 Millionen Euro. Einen erheblichen Anteil an diesem Vermögenswachstum hatten die Anlagen in Wertpapieren. Scholtholt gab allerdings zu bedenken, dass die Volksbank momentan mit mehr Volumen immer weniger Ertrag erzielt. Die Margen speziell im klassischen Zinsgeschäft seien seit Jahren rückläufig. Die relativen Betriebsergebnisse seien in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen.