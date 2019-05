Aktuelle Studie : Ein Haus kostet im Kreis Wesel 4,4 Jahresgehälter

Kreis Wesel Im Kreis Wesel ist der Kauf einer Immobilie auf lange Sicht immer noch günstiger als ein Mietverhältnis. Vergleicht man die Kosten, schneiden Käufer sogar deutlich besser ab. Das geht aus einer aktuellen Studie der Sparda-Banken hervor.

Die Zahlen stammen aus der gerade veröffentlichten bundesweiten Analyse „Wohnen in Deutschland 2019“, die der Verband der Sparda-Banken in Zusammenarbeit mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) und dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) herausgegeben hat. Man wolle den Bürgern, die über eine Immobilie nachdenken, Orientierungshilfe und Vergleichsmöglichkeiten bieten, sagt Jens Schulz, der seit 2017 Filialleiter der Sparda-Bank West an der Wilhelmstraße in Wesel ist.