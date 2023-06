Aktion „Offene Gartenpforte“ im Kreis Wesel Wo Einblicke in blühende Paradiese gewährt werden

Kreis Wesel · Im Kreis Wesel öffnen am ersten Wochenende im Juni insgesamt sieben Privatleute und Firmen ihre Gärten für Besucher. Sie alle beteiligen sich an der landesweiten Aktion „Offene Gartenpforte“. Wir sagen, wo es was zu sehen gibt.

02.06.2023, 15:30 Uhr

Unter anderem Rainer Paus aus Schermbeck freut sich am Sonntag auf interessierte Besucher. Foto: Helmut Scheffler

Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, werden sich in der Region wieder zahlreiche Gartenfreunde auf den Weg machen. Denn im Rahmen der NRW-Aktion „Offene Gartenpforte“ öffnen kreisweit sieben Privatleute und Unternehmen die Tore zu ihren blühenden Paradiesen. Soweit nicht anders vermerkt, sind Gäste von 11 bis 18 Uhr willkommen.