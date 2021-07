Benefiz-Aktion in Wesel : Wie eine Wurst im Brötchen den Flutopfern helfen kann

Wesel Die Metzgerei Lemken und die Bäckerei Hertrampf machen gemeinsame Sache für den guten Zweck. Für jede verkaufte Brat- oder Mettwurst gehen 1,50 Euro an Flutopfer und Helfer vor Ort. Warum der Spendenbetrag jedoch erst im September übergeben wird.

Ins Wurstbrötchen beißen und dabei Gutes tun: So einfach lautet die Botschaft von Ludger Lemken (52) und Oliver Hertrampf (55), die am Mittwoch in Wesel eine Spendenaktion der herzhaften Art vorstellten. Wer bei der Metzgerei Lemken an der Brückstraße 15 für 2,30 Euro eine Brat- oder Mettwurst im Brötchen der Bäckerei Hertrampf kauft, darf sicher sein, dass davon 1,50 Euro an die Opfer der Flutkatastrophe weitergereicht werden.