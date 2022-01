Aktion in Hamminkeln : Zehn klimafeste Bäume für den Friedhof

Bürgermeister Bernd Romanski (v.l.), Hermann Flores (Bauhofleiter), Mandy Panoscha (Klimamanagerin) und Dirk Krämer (Westnetz) zwischen den neugepflanzten Bäumen auf dem Friedhof Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die Stadt Hamminkeln und das Unternehmen Westenergie sehen sich auch in der Klimapolitik als Partner. Gemeinsam wurden nun zehn Bäume gepflanzt – von Gingko bis Hainbuche. Sie halten auch extreme Witterungslagen aus.

Die Stadt Hamminkeln hat jetzt in Zusammenarbeit mit dem Bauhof und dem Energieunternehmen Westenergie zehn klimaresistente Bäume gepflanzt. Die Verwaltung und das Unternehmen sind über einen Konzessionsvertrag in Sachen Energie miteinander verbunden, gesponserte Projekte werden regelmäßig umgesetzt.

Ausgewählte Baumarten von Gingko über Linden bis Hainbuche wurden am Freitag nun an verschiedenen Stellen des Friedhofs an der Brauereistraße gesetzt. Es geht auch um die Verschönerung des grünen Bereichs nahe der Stadtmitte, vor allem aber darum, Baumarten zu verbreiten, die mit dem Klimawandel zurechtkommen. Dass die ausgewählten Bäume das tun, bestätigte Bauhofchef Hermann Flores.

Info Heimische Bäume und fremde Arten Anzahl Auf dem Friedhof an der Brauereistraße stehen nun insgesamt zehn neue Bäume, die als klimafest gelten. Dazu zählen fünf Ginkgos, drei Linden und zwei Hainbuchen, die an einer Gedenkstätte vor Kopf stehen. Herkunft Während Linden und Hainbuchen heimische Gehölze sind, kommt der Ginkgo aus dem asiatischen Raum.

Die Baumarten wurden nach den Empfehlungen von Fachleuten aus dem amtlichen Grünflächenbereich ausgewählt und stammen von ortsansässigen Baumschulen. „Sie wurzeln tief und kommen auch in Trockenzeiten an das Grundwasser heran. Mit großen Temperaturunterschieden kommen sie gut klar“, berichtete Flores. Er spricht von hohem Nachpflanzungsbedarf. 200 Bäume werden auf städtischen Flächen jedes Jahr (nach-)gepflanzt, 2022 sollen es noch mehr werden. Vor allem „abgängig“ seien Birken und Buchen, so Flores. Wird eine Gefährdung der Verkehrssicherheit festgestellt, wird die Säge angesetzt – nicht selten zum Graus von Baumfreunden, aber das Sicherheitsthema spielt eine bedeutende Rolle.