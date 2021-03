Reinigungsaktion im Dorf : Familien machen Wertherbruch zwei Wochen lang sauber

Wertherbruch Der Heimatverein Alte Herrlichkeit organisierte die jährliche Reinigungsaktion im Dorf, die wegen der Corona-Pandemie dieses Mal anders ablief. 14 Familien machten mit. Wie sie von der Stadt Hamminkeln unterstützt wurden.

Wie seit vielen Jahren zur Gewohnheit geworden, fand bis zum Jahr 2019 immer im März eines jeden Jahres die Reinigungsaktion im Dorf statt. Ursprünglich organisierte reihum ein Verein aus dem Dorf diese Aktion, und Gruppen aus allen anderen Vereinen des Ortes nahmen an der Aktion teil und sammelten. 2020 schlüpfte die Alte Herrlichkeit Wertherbruch in die Rolle der Organisatoren, musste allerdings die Aktion kurzfristig corona-bedingt absagen. Auch in diesem Jahr verhinderte die Pandemie, das Dorf in gewohnter Manier zu säubern. Als Lösung wurde der Einsatz der Familien erfunden.